Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 1 - 2 USD

- Tổ chức và thực hiện công tác pháp lý liên quan đến triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn quy hoạch, thiết kế, đất đai, môi trường và GPMB;

- Tổ chức và chuẩn bị hồ sơ triển khai liên quan đến các thủ tục pháp lý của dự án ở các bước quy hoạch;

- Trực tiếp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương để thực hiện công tác pháp lý liên quan cho các dự án phát triển của Tập đoàn;

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến chuyên môn quy hoạch: đất đai, quy hoạch đô thị...

- Có tổi thiểu trên 05 năm kinh nghiệm làm quy hoạch tại các chủ đầu tư bất động sản và các đơn vị có quy mô dự án lớn; Ưu tiên các ứng viên đã làm dự án ở các địa bàn: Hà Nội, Hoà Bình, Phú Quốc, Hải Dương và Hà Nam;...

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế liên quan và các phần mềm văn phòng thông dụng;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin