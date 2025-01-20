Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần KVN Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Thành Đạt 3, số 4 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Quận Cầu Giấy

- Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty cho các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn

- Tham gia thẩm định và đóng góp ý kiến về mặt pháp lý đối với các hợp đồng được các Phòng/Ban/Đơn vị đề nghị, gửi xin ý kiến

- Tham gia xây dựng các hợp đồng khung, hợp đồng mẫu sau khi có bản dự thảo từ Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn chuyển đến

- Thẩm định các văn bản nội bộ của công ty (chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn...)

- Soạn thảo văn bản nội bộ, các báo cáo cơ quan nhà nước theo phân công của Trưởng phòng

- Hỗ trợ các đơn vị chức năng tham gia đàm phán, làm việc với ngân hàng, đối tác, khách hàng về các vấn đề pháp lý

- Hệ thống hóa, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật, chính sách mới ban hành để các Phòng/Ban/Đơn vị kịp thời nắm bắt, áp dụng vào hoạt động của công ty

- Tham gia góp ý dự thảo văn bản pháp luật và kiến nghị với cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, sửa đổi các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty

- Tham gia xử lý các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng Pháp chế

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng, Ban lãnh đạo công ty

- Nam/Nữ, tuổi từ 25 đến 35

- Tốt nghiệp Đại học ngành Luật (ĐH Luật, Khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội...);

- Nắm vững Bộ Luật dân sự, luật tố tụng, luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật Đầu tư;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc, hòa đồng với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, có mong muốn làm việc ổn định, lâu dài.

- Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp báo cáo

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Mức lương, thưởng cạnh tranh, theo thỏa thuận tương xứng với năng lực, kinh nghiệm làm việc và kết quả công tác;

- Môi trường năng động, đồng hành phát triển, luôn đề cao trí tuệ cá nhân, tập thể, các ý tưởng sáng tạo phát triển đội ngũ, công ty và đảm bảo cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững;

- Được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ thực hiện công việc một cách hiệu quả;

- Các chế độ Bảo hiểm, nghỉ Lễ Tết theo quy định của Nhà nước;

- Được hưởng chế độ đào tạo Chứng chỉ hành nghề theo quy định của Công ty;

- Chế độ đãi ngộ thỏa đáng khác theo luật lao động và theo quy định riêng của Công ty.

