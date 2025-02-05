Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 12, ngõ 80 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, đảm bảo tính rủi ro, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của Công ty, đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của Công ty hợp pháp;

Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch mẫu cho Công ty, kiểm tra và thẩm định văn bản bên ngoài gửi tới doanh nghiệp. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

Nhận diện tư vấn và kiểm soát được các rủi ro pháp lý trong hoạt động của Công ty, bao gồm: Tư vấn tuân thủ pháp lý; cập nhật kịp thời các quy định pháp luật có liên quan;

Lập báo cáo định kỳ và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro pháp lý phát sinh cho Ban giám đốc;

Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư, ... liên quan đến lĩnh vực hoạt động Ecommerce của Công ty tại thị trường trong nước và Quốc tế (đặc biệt các nước Đông Nam Á);

Cập nhật tới các Bộ phận liên quan và đánh giá rủi các hoạt động liên quan tới doanh nghiệp, từ đó tư vấn cho Ban Giám đốc và bộ phận chuyên môn để điều chỉnh (nếu có);

Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, ...;

Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;

Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;

Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm trở lên ở vị trí tương đương;

Trung thực, cẩn trọng trong quá trình làm việc;

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và thiết lập các mối quan hệ;

Am hiểu về lĩnh vực logistics, Thương mại điện tử là một lợi thế.

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng từ 13-15.000.000 + Phụ cấp cơm 30.000.ngày;

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Hưởng tháng lương thứ 13, thưởng ngày lễ trong năm, ...

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Ban lãnh đạo trẻ trung, tâm lý, tâm huyết.

