Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT3

- 09, Khu đô thị Nam Cường, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh dự án của Công ty cho Ban Lãnh đạo Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị.
Tham gia xây dựng các hợp đồng và chính sách quản lý đối tác khi có bản dự thảo từ Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn chuyển đến.
Soạn thảo văn bản nội bộ, các báo cáo Cơ quan Nhà nước theo phân công của Trưởng phòng.
Thẩm định các văn bản nội bộ của công ty (chính sách, quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn...).
Đề xuất thay đổi các chính sách và quy trình để hoàn chỉnh hơn.
Xây dựng và kiểm soát về mặt pháp lý, hồ sơ liên quan đến đối tác và sản phẩm cung ứng từ đối tác.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật
Từ 2 năm kinh nghiệm.
Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu về Luật Kinh doanh, Luật Thương mại, Luật Đầu tư...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ, Thương mại điện tử.
Thành thạo tin học văn phòng, Tiếng Anh giao tiếp khá.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, phản biện và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tiền lương: 13 - 15tr (lương cơ bản + phụ cấp + KPI) hoặc theo năng lực ứng viên.
Thử việc: 1-2 tháng (85% thu nhập)
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, nghỉ phép, thưởng năng suất, nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm.
Các hoạt động khác: Thường xuyên tham gia các hoạt động teambuilding, ngoại khoá của công ty, phòng tổ chức hành chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, ngõ 269, đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

