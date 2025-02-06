Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Chuyên viên pháp chế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Legend Tower, 109 Nguyễn Tuân, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Soạn thảo, rà soát hợp đồng, kiểm tra tính pháp lý của các văn bản, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
Đánh giá, phân tích rủi ro pháp lý và đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước, đối tác và các bên liên quan về các vấn đề pháp lý.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cho công ty tại các quốc gia.
Rà soát, cập nhật các văn bản pháp lý, chính sách, quy định vận hành, đảm bảo công ty tuân thủ đúng các quy định tại các quốc gia đang hoạt động.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty luật hoặc bộ phận pháp lý doanh nghiệp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty đa quốc gia.
Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, hợp tác với đối tác nước ngoài.
Tiếng Anh thành thạo.
Khả năng làm việc độc lập, tư duy logic, giao tiếp hiệu quả bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Chăm chỉ, chủ động, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 - 15 triệu/tháng.
Thưởng cuối năm từ 1 - 3 tháng lương, tùy theo kết quả công việc.
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FUNDGO LAW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 81 đường Nguyễn Hiền, Khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

