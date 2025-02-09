Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa FLC Lanmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện việc tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của các phòng/ban/đơn vị và/hoặc theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

2. Rà soát pháp lý, đàm phán đối với các loại hợp đồng trong nước, nước ngoài; các thủ tục thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các hợp đồng, văn bản, giao dịch phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh.

4. Soạn thảo/soát xét đóng góp ý kiến cho các dự thảo Quy chế, Quy trình, quy định theo đề xuất của các đơn vị hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

5. Hỗ trợ các phòng khác thực hiện công việc chung của Ban pháp chế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã làm pháp lý mảng Bất động sản, các ứng viên đã làm cho các Tập đoàn đa ngành nghề

- Khả năng chịu áp lực công việc cao

- Chăm chỉ, cầu thị.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc tập đoàn lớn, chuyên nghiệp, văn phòng đẹp 5 sao

- Du lịch miễn phí các quần thể tại FLC trong cả nước

- Bay hãng hàng không Bamboo airway miễn phí

- Các chế độ phúc lợi đúng theo luật lao động và chế độ chung của Tập đoàn

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Phụ cấp như phụ cấp điện thoại, tăng ca, công trường, đi lại, lưu trú, ổn định đời sống, ...

- CBNV có thành tích xuất sắc, sáng kiến tích cực, những đóng góp hiệu quả cho các dự án sẽ được ghi nhận kịp thời qua thưởng thành tích, thưởng tiến độ, tăng lương trước thời hạn.

- Các chương trình teambuilding, nghỉ mát được tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, các khu resort cao cấp của FLC Group.

- Chính sách cho CBNV mua nhà tại các dự án của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin