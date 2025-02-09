Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Chuyên viên pháp chế

Thỏa thuận
Toàn thời gian cố định
Không yêu cầu
1 người
3 năm
Nhân viên
- Hà Nội: Tòa FLC Lanmark Tower, Ngõ 5 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Thực hiện việc tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp theo yêu cầu của các phòng/ban/đơn vị và/hoặc theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.
2. Rà soát pháp lý, đàm phán đối với các loại hợp đồng trong nước, nước ngoài; các thủ tục thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
3. Tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến các hợp đồng, văn bản, giao dịch phát sinh trong lĩnh vực kinh doanh.
4. Soạn thảo/soát xét đóng góp ý kiến cho các dự thảo Quy chế, Quy trình, quy định theo đề xuất của các đơn vị hoặc theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
5. Hỗ trợ các phòng khác thực hiện công việc chung của Ban pháp chế

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã làm pháp lý mảng Bất động sản, các ứng viên đã làm cho các Tập đoàn đa ngành nghề
- Khả năng chịu áp lực công việc cao
- Chăm chỉ, cầu thị.

- Môi trường làm việc tập đoàn lớn, chuyên nghiệp, văn phòng đẹp 5 sao
- Du lịch miễn phí các quần thể tại FLC trong cả nước
- Bay hãng hàng không Bamboo airway miễn phí
- Các chế độ phúc lợi đúng theo luật lao động và chế độ chung của Tập đoàn
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Phụ cấp như phụ cấp điện thoại, tăng ca, công trường, đi lại, lưu trú, ổn định đời sống, ...
- CBNV có thành tích xuất sắc, sáng kiến tích cực, những đóng góp hiệu quả cho các dự án sẽ được ghi nhận kịp thời qua thưởng thành tích, thưởng tiến độ, tăng lương trước thời hạn.
- Các chương trình teambuilding, nghỉ mát được tổ chức hàng năm tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, các khu resort cao cấp của FLC Group.
- Chính sách cho CBNV mua nhà tại các dự án của Tập đoàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn FLC Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Bamboo Airways, 265 Cầu Giấy- HN

