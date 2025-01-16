Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Rà soát tính pháp lý của hợp đồng, văn bản có liên quan đến rủi ro pháp lý.

Soạn thảo, chuẩn hóa, ban hành: hợp đồng, hợp đồng mẫu, công văn và các giấy tờ pháp lý khác...

Hoạch định, rà soát các công việc, kế hoạch cần phải thực hiện, phải cải thiện; Triển khai xây dựng các quy trình xử lý các rủi ro pháp lý phát sinh của công ty.

Nghiên cứu, đưa ý kiến tư vấn pháp lý theo yêu cầu của các bộ phận liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty; Kịp thời thông báo các bộ phận liên quan về quy định pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ của bộ phận để các bộ phận chủ động thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích cho công ty.

Nghiên cứu các quy định pháp lý có liên quan đến hoạt động của Công ty

Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các loại giấy phép phục vụ hoạt động kinh doanh; làm việc với cơ quan thanh kiểm tra (khi có yêu cầu)

Trực tiếp đại diện, thay mặt công ty xử lý những công việc liên quan đến cơ quan nhà nước, quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp, kiện tụng....

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân chính quy chuyên ngành Luật (kinh tế, thương mại, dân sự)

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết

Nắng vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint...

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt.

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, có tinh thần học hỏi, có khả năng tổ chức, quản lý và chịu được áp lực công việc.

Có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc đã qua Lớp đào tạo nghề Luật sư là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Hỗ trợ tiền điện thoại

Phụ cấp ăn trưa tại công ty

Nhiều đợt thưởng lớn trong năm (lễ tết, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm...)

Đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, ngày phép khi ký hợp đồng chính thức

Có chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, du lịch, teambuilding...

Môi trường làm việc thân thiện, tự do phát triển khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

