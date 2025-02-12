Tuyển Chuyên viên pháp chế Hồng Ân Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà golden West, số 2 Đường Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị, nghiên cứu và soạn thảo các văn bản hồ sơ pháp lý theo sự phân công.

- Tham gia tư vấn , giải quyết tranh chấp, tranh tụng xử lý các vấn đề về bản quyền phát sinh

- Thu thập chứng cứ phục vụ cho quá trình kiện tụng, cung cấp hồ sơ kiện tụng cho cơ quan Tòa án Nhà nước hoặc Tổ chức trọng tài.

- Làm việc trực tiếp với các cơ quan Pháp luật trong trường hợp cần thiết

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật

- Am hiểu về Luật bản quyền, Sở hữu trí tuệ

- Đã có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bản quyền là lợi thế.

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Năng động, linh hoạt trong công việc

Tại Hồng Ân Entertainment Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận tương xứng với năng lực

- Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty

- Xét Tăng lương 1 năm/ lần

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Nhà nước

- Được nghỉ Lễ, Tết theo lịch Nhà nước

- Được đi du lịch trong/ ngoài nước ít nhất 01 lần/ năm

- Được đào tạo thường xuyên liên tục

- Có cơ hội làm việc, học hỏi từ người nổi tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hồng Ân Entertainment

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin