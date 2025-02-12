Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Gama Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 18 ngõ 647 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Soạn thảo, rà soát, đánh giá tính rủi ro các văn bản pháp lý của Công ty

2. Hỗ trợ soạn thảo và rà soát hợp đồng kinh tế

3. Thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh, sở hữu trí tuệ và

các thủ tục hành chính khác.

4. Hỗ trợ soạn thảo, rà soát, xây dựng hệ thống quản trị vận hành của Công ty

5. Soạn thảo báo giá, hồ sơ dự thầu (sẽ được hướng dẫn, đào tạo nếu chưa có

kinh nghiệm)

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành về Luật.

2. Có kinh nghiệm ít nhất từ 02 - 03 năm tại vị trí tương đương.

3. Kỹ năng sử dụng phần mềm MS office (word, excel...)

4. Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, nhiệt tình, trung thực

Tại Công ty cổ phần Gama Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tết và các dịp lễ khác trong năm: Tết Dương lịch, 30.4 & 1.5, Giỗ tổ Hùng Vương, Quốc Khánh 2.9, Rằm tháng 7, Sinh nhật cá nhân.... cùng chế độ công đoàn khác như thăm hỏi thân nhân trong gia đình khi có ốm đau, hiếu hỷ...

Xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gama Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin