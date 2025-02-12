Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần Gama Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty cổ phần Gama Việt Nam
- Hà Nội: số 18 ngõ 647 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Soạn thảo, rà soát, đánh giá tính rủi ro các văn bản pháp lý của Công ty
2. Hỗ trợ soạn thảo và rà soát hợp đồng kinh tế
3. Thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy phép kinh doanh, sở hữu trí tuệ và
các thủ tục hành chính khác.
4. Hỗ trợ soạn thảo, rà soát, xây dựng hệ thống quản trị vận hành của Công ty
5. Soạn thảo báo giá, hồ sơ dự thầu (sẽ được hướng dẫn, đào tạo nếu chưa có
kinh nghiệm)
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có kinh nghiệm ít nhất từ 02 - 03 năm tại vị trí tương đương.
3. Kỹ năng sử dụng phần mềm MS office (word, excel...)
4. Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, nhiệt tình, trung thực
Tại Công ty cổ phần Gama Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gama Việt Nam
