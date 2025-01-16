Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 302 Đ. Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

1. Phụ trách pháp lý cho công ty:
• Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty;
• Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
• Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;
• Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về pháp luật;
• Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của Công ty, đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của Công ty hợp pháp;
• Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý;
2. Các công việc thực hiện và quản lý hợp đồng:
• Soạn thảo hợp đồng cho các khách hàng, đối tác.
• Theo dõi hợp đồng, đối chiếu với các phòng ban liên quan.
• Chỉnh sửa, đưa ra các điều khoản đàm phán hỗ trợ khách hàng của Công ty theo các hợp đồng ký kết.
3. Các công việc liên quan tới tư vấn pháp luật, trao đổi với đối tác, khách hàng:
• Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập công ty Việt Nam, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, …
• Hỗ trợ tư vấn khách hàng, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

