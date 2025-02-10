Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 56 Louis 7, KĐT Đền Lừ, Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho hoạt động lĩnh vực kinh doanh của công ty và xử lý các vấn đề phá giá trên các sàn thương mại điện tử.
Soạn thảo, rà soát, kiểm tra tính pháp lý của các loại hợp đồng, văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty (hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động, hợp đồng bảo mật thông tin, v.v...).
Soạn thảo văn bản, quy trình, quy định, cơ chế vận hành của các bộ phận phòng ban và tổ chức giám sát thực hiện, xử lý vi phạm trong doanh nghiệp.
Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu pháp lý của công ty.
Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.
Đã có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, Powerpoint).
Thành thạo các kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý, tư vấn pháp luật.
Có kiến thức sâu rộng về luật kinh doanh, luật thương mại, luật sở hữu trí tuệ, luật lao động, luật bảo vệ người tiêu dùng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000 - 10.000.000 (deal theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Team building 1 - 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK DƯỢC MỸ PHẨM MINH ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 Hồ Đắc Đi, Đống Đa, Hà Nội

