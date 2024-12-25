Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai
- Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3 (Cổng Chính), Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa
- Vũng Tàu
- KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Biên dịch và phiên dịch tài liệu
- Đối ứng với khách hàng Nhật Bản (Liên hệ với khách hàng Nhật về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm)
- Chuẩn bị tài liệu để xử lý khiếu nại của khách hàng có liên quan đến chất lượng
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành về ngôn ngữ, điện tử.
- Tiếng nhật trình độ N2
- Có kinh nghiệm phiên dịch ở công ty sản xuất trong lĩnh vực cơ khí/cơ điện/điện tử.
- Kỹ năng máy tính cơ bản.
- Có kinh nghiệm và giao tiếp với khách hàng Nhật.
- Hiểu biết về tài liệu (RoHS/ REACH).
- Kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng
- Tự túc đi làm bằng phương tiện cá nhân
- Lương: 12~14 triệu
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của công ty.
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
- Thưởng và phụ cấp theo chính sách của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
