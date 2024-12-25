Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Khu Công Nghiệp Phú Mỹ 3 (Cổng Chính), Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu - KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Huyện Nhơn Trạch

- Biên dịch và phiên dịch tài liệu

- Đối ứng với khách hàng Nhật Bản (Liên hệ với khách hàng Nhật về các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm)

- Chuẩn bị tài liệu để xử lý khiếu nại của khách hàng có liên quan đến chất lượng

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành về ngôn ngữ, điện tử.

- Tiếng nhật trình độ N2

- Có kinh nghiệm phiên dịch ở công ty sản xuất trong lĩnh vực cơ khí/cơ điện/điện tử.

- Kỹ năng máy tính cơ bản.

- Có kinh nghiệm và giao tiếp với khách hàng Nhật.

- Hiểu biết về tài liệu (RoHS/ REACH).

- Kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng

- Tự túc đi làm bằng phương tiện cá nhân

- Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của công ty.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

- Thưởng và phụ cấp theo chính sách của Công ty

