Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Phân tích, nghiên cứu từ khóa và xu hướng tìm kiếm hiện hành Tối ưu website về nội dung và cấu trúc để đạt thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm (SEO) Viết bài chuẩn SEO theo yêu cầu đề bài, tối ưu nội dung phù hợp với mục tiêu SEO Theo dõi và phân tích dữ liệu website, đưa ra báo cáo đánh giá hiệu quả chiến dịch SEO Cập nhật kiến thức mới liên tục, nghiên cứu các công cụ, kỹ thuật SEO tiên tiến Hợp tác với đội ngũ Marketing để tối ưu hiệu quả chiến dịch tiếp thị tổng thể Làm việc theo định hướng kết quả và chịu trách nhiệm về hiệu suất của các dự án SEO
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí hoặc lĩnh vực liên quan Có kinh nghiệm thực tế về SEO Web từ 2 năm trở lên Am hiểu sâu sắc về thuật toán tìm kiếm của Google và các công cụ SEO Kỹ năng viết bài chuẩn SEO, tối ưu nội dung chất lượng, hấp dẫn người đọc Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả SEO Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có thể tự chủ động trong công việc
Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, chế độ thưởng cạnh tranh Chương trình đãi ngộ toàn diện: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng liên tục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề U5-L75, Khu đô thị Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

