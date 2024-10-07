Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama
- Hà Nội: Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Phân tích, nghiên cứu từ khóa và xu hướng tìm kiếm hiện hành
Tối ưu website về nội dung và cấu trúc để đạt thứ hạng cao trên công cụ tìm kiếm (SEO)
Viết bài chuẩn SEO theo yêu cầu đề bài, tối ưu nội dung phù hợp với mục tiêu SEO
Theo dõi và phân tích dữ liệu website, đưa ra báo cáo đánh giá hiệu quả chiến dịch SEO
Cập nhật kiến thức mới liên tục, nghiên cứu các công cụ, kỹ thuật SEO tiên tiến
Hợp tác với đội ngũ Marketing để tối ưu hiệu quả chiến dịch tiếp thị tổng thể
Làm việc theo định hướng kết quả và chịu trách nhiệm về hiệu suất của các dự án SEO
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí hoặc lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm thực tế về SEO Web từ 2 năm trở lên
Am hiểu sâu sắc về thuật toán tìm kiếm của Google và các công cụ SEO
Kỹ năng viết bài chuẩn SEO, tối ưu nội dung chất lượng, hấp dẫn người đọc
Có khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả SEO
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có thể tự chủ động trong công việc
Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận, chế độ thưởng cạnh tranh
Chương trình đãi ngộ toàn diện: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng liên tục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Ama
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
