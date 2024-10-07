Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THỰC PHẨM VIỆT NHIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THỰC PHẨM VIỆT NHIÊN
- Hồ Chí Minh: 79 Lê Sao, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Quản lý giao diện website, biết html, css, javascrip
Làm video, hình động
SEO website, wordpress
Xử lý hình ảnh sản phẩm, hàng hoá.
Sử dụng các công cụ Google Search Console, Spin editor, Keyword Tool, Semrush, ... để phân tích từ khoá và kiểm tra hiệu quả ranking.
Onpage tốt trên các nền tảng wordpress và tối ưu InternalLink
Làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh, sáng 8 giờ đến 11 giờ 45, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 15
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẵng chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin
Nhanh nhẹn, hoà đồng, có trách nhiệm công việc
Nam, nữ tuổi từ 25 đến 35 tuổi
Chăm chỉ cẩn thận
Có kiến thức tốt về S.E.O website.
Ưu tiên có kiến thức về html, css
Proshow
Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THỰC PHẨM VIỆT NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 15 triệu điến 25 triệu / tháng tuỳ vào năng lực
+ Thưởng theo hiệu quả công việc
Làm việc 8 giờ / ngày
Đươc làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Được hưởng chác chế độ theo quy định và công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THỰC PHẨM VIỆT NHIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
