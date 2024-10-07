Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THỰC PHẨM VIỆT NHIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 79 Lê Sao, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý giao diện website, biết html, css, javascrip Làm video, hình động SEO website, wordpress Xử lý hình ảnh sản phẩm, hàng hoá. Sử dụng các công cụ Google Search Console, Spin editor, Keyword Tool, Semrush, ... để phân tích từ khoá và kiểm tra hiệu quả ranking. Onpage tốt trên các nền tảng wordpress và tối ưu InternalLink Làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh, sáng 8 giờ đến 11 giờ 45, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 15

Quản lý giao diện website, biết html, css, javascrip

Làm video, hình động

SEO website, wordpress

Xử lý hình ảnh sản phẩm, hàng hoá.

Sử dụng các công cụ Google Search Console, Spin editor, Keyword Tool, Semrush, ... để phân tích từ khoá và kiểm tra hiệu quả ranking.

Onpage tốt trên các nền tảng wordpress và tối ưu InternalLink

Làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh, sáng 8 giờ đến 11 giờ 45, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 15

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẵng chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin Nhanh nhẹn, hoà đồng, có trách nhiệm công việc Nam, nữ tuổi từ 25 đến 35 tuổi Chăm chỉ cẩn thận Có kiến thức tốt về S.E.O website. Ưu tiên có kiến thức về html, css Proshow

Tốt nghiệp cao đẵng chuyên ngành tin học, công nghệ thông tin

Nhanh nhẹn, hoà đồng, có trách nhiệm công việc

Nam, nữ tuổi từ 25 đến 35 tuổi

Chăm chỉ cẩn thận

Có kiến thức tốt về S.E.O website.

Ưu tiên có kiến thức về html, css

Proshow

Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THỰC PHẨM VIỆT NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15 triệu điến 25 triệu / tháng tuỳ vào năng lực + Thưởng theo hiệu quả công việc Làm việc 8 giờ / ngày Đươc làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo Được hưởng chác chế độ theo quy định và công ty

Lương 15 triệu điến 25 triệu / tháng tuỳ vào năng lực

+ Thưởng theo hiệu quả công việc

Làm việc 8 giờ / ngày

Đươc làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Được hưởng chác chế độ theo quy định và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y DƯỢC THỰC PHẨM VIỆT NHIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin