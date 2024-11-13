Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3A, Phố Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xây dựng brand guideline và thiết bộ bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm Visinuts, Visimex và Tập đoàn NIC.
Thiết kế bao bì, tem nhãn sản phẩm thương hiệu Visinuts, Visimex
Thiết kế và sản xuất media truyền thông như hình ảnh, quay dựng video sản phẩm phục vụ hoạt động bán hàng trên đa kênh Online, Offline, eCommerce.
Thiết kế booth, sự kiện cho hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động nội bộ của Công ty.
Thiết kế trang trí hạng mục thuộc tòa nhà văn phòng, nhà máy của NIC Group.
Phối hợp cùng nhân sự Digital MKT nhằm thiết kế và xuất bản landing page, website.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Marketing, truyền thông...
Đã có 5 năm kinh nghiệm tương đương. Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm trong ngành làm trong ngành thực phẩm, nhà hàng F&B, FMCG hoặc dịch vụ sức khỏe cao cấp.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thuộc hệ sinh thái Adobe, Capcut, công cụ AI...
Nhiệt huyết, chịu khó, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Năng động, sáng tạo và nắm bắt xu hướng tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH và BH 24/24.
Thưởng thành tích, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, du lịch 2 lần/năm.
Xét tăng lương và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Văn phòng làm việc hiện đại, đầy đủ phòng tập Gym, Yoga, bóng bàn, Bida, phòng chiếu phim, karaoke,... phục vụ nhân viên thư giãn sau mỗi ngày làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3A, Phố Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

