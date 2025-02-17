Tuyển Chuyên viên tín dụng Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,500 USD

Tín dụng doanh nghiệp

1.Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng doanh nghiệp và bán sản phẩm:

- Tìm kiếm, tiếp xúc với khách hàng, tư vấn, tiếp nhận các yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ tín dụng của WooriBank

- Tham vấn cho khách hàng để bán chéo các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng

- Thu thập hồ sơ, tài liệu, thẩm tra thực tế, hướng dẫn khách hàng liên quan đến quá trình cấp tín dụng

2.Đánh giá tài sản đảm bảo (TSĐB), trình xin chủ trương cấp tín dụng:

- Thực hiện đánh giá TSBĐ thông qua Công ty thẩm định giá bên ngoài thực hiện

- Trình xin chủ trương cấp tín dụng cho khách hàng

3.Quản lý sau cấp tín dụng:

- Quản lý sau cấp tín dụng: thu nợ, nhắc nợ, kiểm tra sau cho vay, quản lý TSBĐ, quản lý và duy trì quan hệ với khách hàng và các nội dung khác liên quan đến khoản tín dụng