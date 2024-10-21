Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Lạng Sơn thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lạng Sơn: TP Hoà Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Làm việc tại chi nhánh của ngân hàng VPBank Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng chu đáo. Thực hiện các yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đóng phí tái tục, bán thêm, bán chéo. Phối hợp, thúc đẩy cán bộ bán từ phía ngân hàng để tiếp cận nguồn khách hàng, tư vấn giới thiệu giải pháp tài chính, sức khỏe và chương trình bảo hiểm phù hợp đến khách hàng tiềm năng. Ghi nhận thông tin Khách hàng tiềm năng trên hệ thống, theo dõi, cập nhật tiến độ tư vấn và chăm sóc khách hàng cho Quản lý trực tiếp và chi nhánh ngân hàng. Phối hợp với Quản lý trực tiếp lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn. Cập nhật các thông tin mới về sản phẩm, quy trình, chương trình Thi đua, khuyến mại để phối hợp với Nhân viên Ngân hàng để cùng phục vụ Khách hàng. Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo của Công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học trở lên Từ 22 tuổi đến 35 tuổi Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trên 06 tháng trong lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, Bất Động Sản, Bán hàng, Tư vấn chăm sóc sức khỏe,...
Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8,500,000 - 12,500,000 + Hoa Hồng Tháng/Quý/Năm Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Ngân hàng Được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ hàng năm Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí Chuyên viên tư vấn cấp cao (EIS) và các vị trí Quản lí (SM - RH), xét thăng tiến 6 tháng/lần dựa trên kết quả công việc Thẻ Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và quyền lợi hỗ trợ khi sinh con Trang bị iPad phục vụ trong công việc Cơ hội du lịch 2-3 lần trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

