Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Botanic Towers, 312 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm hiểu thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Tìm khách hàng mới, tư vấn và bán sản phẩm.
Lập kế hoạch xây dựng và phát triển dữ liệu khách hàng tiềm năng, Xây dựng kênh đối tác bằng cách tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới.
Xây dựng, quản lý kênh phân phối, đối tác.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối sản phẩm hoặc kinh nghiệm tại vị trí tương đương lĩnh vực Cabling/ Networking/CCTV là một lợi thế
Có Kỹ năng lập báo cáo và kỹ năng báo cáo.
Có Kỹ năng phát triển kênh phân phối, kênh đối tác.
Khả năng thuyết trình, giới thiệu giải pháp, sản phẩm tốt.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện tử viễn thông, CNTT hoặc Quản trị kinh doanh là 1 lợi thế
Hiểu rõ sản phẩm phân phối bao gồm giải pháp, sản phẩm, kỹ thuật về chuyên ngành CNTT, viễn thông, CCTV là một lợi thế ( không biết được đào tạo)
Chấp nhận sinh viên mới ra trường ngành CNTT, Marketing, viễn thông, điện nhẹ...
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng ICT: Networking (thiết bị mạng Cisco/HP/Aruba/Juniper,…), Cabling (Comscope/AMP/Belden/Panduit/....), phần mềm (Oracle, Microsoft, Open Source); CCTV (Axis, Avigilon, Panasonic, Hanwa Techwin, Hikvision, Milestone, Senstar, NxOptix,...)
Có hiểu biết về thị trường ngành hạ tầng ICT và các đối tác SI/Reseller trong ngành
Có hiểu biết tốt về thị trường Cloud Việt Nam và quốc tế, kiến thức cơ bản về công nghệ, dịch vụ Cloud, đặc biệt các dịch vụ public Cloud như Google Cloud, AWS là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000tr + % Doanh số ( thu nhập không giới hạn)
Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, sếp dễ tính, vui vẻ, tạo điều kiện để phát triển bản thân.
Được tham gia các hoạt động team building, nghỉ mát hàng năm.
Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A75/6A/39 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

