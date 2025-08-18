Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 ngõ 68 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Phụ trách phát triển và chăm sóc hệ thống khách hàng được giao.

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của thương hiệu công ty đến các đối tác và hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt hàng và tiêu thụ sản phẩm.

- Triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng như khuyến mãi, trưng bày, dùng thử sản phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý để hoàn thành mục tiêu doanh số đề ra.

- Góp phần xây dựng và củng cố hình ảnh thương hiệu với khách hàng mình phụ trách.

- Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 35, tốt nghiệp THPT trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, trung thực, chủ động và có tinh thần học hỏi cao.

- Có phương tiện cá nhân để di chuyển và điện thoại smartphone phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8 triệu đồng/tháng trở lên, không phụ thuộc vào doanh số.

- Thu nhập tổng từ 8 – 15 triệu đồng/tháng gồm: lương cứng + % doanh số + phụ cấp (xăng xe, điện thoại...).

- Không ép doanh số, được hỗ trợ mở rộng thị trường và dễ đạt chỉ tiêu thực tế.

- Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng trước khi nhận việc.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên vị trí Trưởng nhóm, Giám sát khu vực.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH – BHYT – BHTN theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH SƠN

