Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B5 - 27 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, P. Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm tour du lịch, phòng khách sạn, vé máy bay, chương trình teambuilding của CTY để giới thiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho KH.

Đàm phán, thương lượng với KH về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt hợp đồng và hỗ trợ KH ký hợp đồng.

Thị trường khách hàng công ty có sẵn, chỉ việc liên hệ tư vấn và chốt hợp đồng.

Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn hoặc của cấp trên, Ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng sử dụng Facebook & máy tính cơ bản: Ms Office: word, excel...

Nhanh nhẹn, siêng năng, giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao.

Hiểu rõ mệnh lệnh, nắm bắt các chỉ thị và thông tin liên quan đến công việc.

Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi trao đổi với khách.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ khác theo luật lao động Việt Nam.

Bảo hiểm, đào tạo, thưởng theo năng lực.

Môi trường làm việc thân thiện

Tham gia các hoạt động du lịch 1-2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM

