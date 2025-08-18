Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Đón tiếp và tư vấn sản phẩm cho khách hàng tại cửa hàng.

• Hiểu rõ phong cách thời trang, gu thẩm mỹ của khách hàng để tư vấn phù hợp hơn.

• Hỗ trợ khách thử đồ, cung cấp thông tin về sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi.

• Đảm bảo khu vực làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng, trưng bày sản phẩm đúng tiêu chuẩn.

• Hỗ trợ kiểm kho, sắp xếp hàng hóa theo phân công của quản lý.

• Xử lý đơn hàng tại quầy thu ngân theo hướng dẫn.

• Chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc

• Xây dựng mối quan hệ với khách hàng thân thiết, gia tăng tỷ lệ khách quay lại.

• Hỗ trợ giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến đơn hàng, đổi trả, khiếu nại.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 6 tháng – 1 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành thời trang hoặc lĩnh vực dịch vụ.

• Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và chăm sóc khách hàng tốt.

• Yêu thích thời trang, có gu thẩm mỹ và khả năng nắm bắt xu hướng.

• Chủ động, có trách nhiệm, trung thực, chịu được áp lực công việc

• Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tin học cơ bản (Word, Excel) và công cụ bán hàng POS.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 8 – 15 triệu/tháng (gồm: lương cứng + thưởng doanh số + phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc).

• Lương tháng 13, thưởng lễ Tết, thưởng theo kết quả kinh doanh.

• Chế độ nghỉ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động.

• Môi trường làm việc trẻ trung – sáng tạo – chuyên nghiệp, đồng nghiệp nhiệt tình, hỗ trợ.

• Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, thời trang.

• Cơ hội thăng tiến lên cấp Cửa hàng phó/Quản lý cửa hàng dựa trên năng lực.

• Chính sách ưu đãi mua hàng nội bộ dành riêng cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE

