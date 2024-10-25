Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Chuyên Viên Tư Vấn thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10 ...và 13 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Chuyên viên Tư vấn Tuyển sinh - Người đại diện và là cầu nối của Apollo English với phụ huynh. Ở Apollo, bạn không chỉ là những người tư vấn, mà còn là một chuyên gia, giúp học viên và khách hàng lựa chọn hành trình học tập Tiếng Anh đúng đắn và đầy ý nghĩa.
Các công việc cụ thể
1. Tư vấn các khóa học tiếng Anh:
Liên hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua data được cung cấp sẵn. Tư vấn, giới thiệu chi tiết về các khóa học tiếng Anh và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với học viên. Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp, đăng ký, sắp xếp lớp học cho học viên và thực hiện các thủ tục thanh toán khóa học. Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình đăng ký học tại Apollo. Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán. Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của cá nhân và đội nhóm.
Liên hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua data được cung cấp sẵn.
Tư vấn, giới thiệu chi tiết về các khóa học tiếng Anh và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với học viên.
Lên lịch các bài kiểm tra xếp lớp, đăng ký, sắp xếp lớp học cho học viên và thực hiện các thủ tục thanh toán khóa học.
Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình đăng ký học tại Apollo.
Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán.
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của cá nhân và đội nhóm.
2. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trở lên liên quan đến tư vấn, dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng. Nam hoặc nữ tuổi từ 22 – 30 tuổi. Đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, hoặc năm cuối đang chờ bằng (có thể làm full-time). Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp. Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc. Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt. Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế. Có thể đáp ứng thời gian làm việc: Xoay ca, nghỉ 1,5 ngày linh động trong tuần
Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trở lên liên quan đến tư vấn, dịch vụ hoặc chăm sóc khách hàng.
Nam hoặc nữ tuổi từ 22 – 30 tuổi. Đã tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, hoặc năm cuối đang chờ bằng (có thể làm full-time).
Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.
Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.
Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế.
Có thể đáp ứng thời gian làm việc: Xoay ca, nghỉ 1,5 ngày linh động trong tuần

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.0M đến 10M + HH cạnh tranh. Thu nhập Upto 30M. Data sẵn, chuẩn bị sẵn thiết bị làm việc (đồng phục, laptop, sổ kế hoạch...) Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13. Khám sức khỏe hằng năm. Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc. Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao. Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân. Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại. Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân. Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên. Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương.
Lương cứng từ 7.0M đến 10M + HH cạnh tranh. Thu nhập Upto 30M.
Data sẵn, chuẩn bị sẵn thiết bị làm việc (đồng phục, laptop, sổ kế hoạch...)
Review lương hằng năm và hưởng tháng lương thứ 13.
Khám sức khỏe hằng năm.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc.
Tham gia chương trình đào tạo bài bản từ các chuyên gia cấp cao.
Phát triển bản thân trong môi trường tôn trọng bản sắc cá nhân.
Làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại.
Nhận học bổng Tiếng Anh toàn phần cho con cái và 50% học bổng cho người thân.
Hoạt động Company Trip sôi nổi thường niên.
Hưởng chế độ nghỉ phép từ 14 ngày trở lên theo cấp bậc, nghỉ ngày lễ Giáng sinh hưởng full lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 181 Phố Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

