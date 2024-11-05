Tuyển Bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Nam Định thu nhập 11 - 21 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo hiểm Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

Mức lương
11 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nam Định: TP Nam Định

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương 11 - 21 Triệu

Kênh Bancassurance của Prudential luôn tạo cơ hội phát triển sự nghiệp dành cho những ứng viên trẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Với lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, mức thu nhập hấp dẫn cùng với môi trường làm việc trẻ trung, đây chính là lựa chọn phù hợp để bạn thể hiện tài năng và xây dựng sự nghiệp vững chắc cho chính mình.
Bancassurance
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
Chủ động xây dựng & duy trì, quản lý mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.
Chủ động hỗ trợ đối tác và nhân viên ngân hàng trong các hoạt động hàng ngày thuộc phạm vi công việc.
Tận dụng hiệu quả nguồn khách hàng từ đối tác nngân hàng để chủ động liên hệ và tạo kết nối với Khách hàng.
Tìm hiểu đầy đủ các thông tin, đánh giá đúng nhu cầu của khách hàng để giới thiệu các giải pháp tài chính và chương trình Bảo Hiểm phù hợp với nhu cầu thực tế & khả năng duy trì hợp đồng trong tương lai.
Đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ quy trình tư vấn theo quy định của công ty.
Đảm bảo thực hiện tư vấn đầy đủ, chính xác thông tin bảng minh họa; các đặc tính sản phẩm; các quyền lợi của Khách Hàng, các quy định & điều khoản trong HĐBH.
Đảm bảo các yếu tố về chăm sóc & hỗ trợ/hướng dẫn khách hàng trong suốt quá trình bán hàng (bao gồm trước, trong & sau bán)
Tuần thủ theo quy định về kiểm soát chất lượng bán hàng của Luật Bảo Hiểm và của công ty.
Thực hiện đầy đủ các báo cáo kinh doanh định kì hoặc các báo cáo được yêu cầu từ Quản lý kinh doanh.
Chủ động đóng góp ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn.
Báo cáo công việc cho Quản lý kinh doanh

Với Mức Lương 11 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/ Đại Học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính- Ngân Hàng.
Ngoại hình: Khá, ưa nhìn.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sales/tư vấn bán hàng hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo Hiểm/Ngân Hàng/Tài Chính.
Có sự yêu thích, quan tâm về bảo hiểm, bancassurance và có sự tìm hiểu về công việc Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính tại Ngân Hàng
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với đối tác/khách hàng và giải quyết vấn đề.
Nhiệt tình, chăm chỉ và kiên trì.
Có mục tiêu và định hướng phát triển công việc rõ ràng.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng Năng Suất Vượt Trội (Hàng tháng)
2. Các khoản thưởng khác theo chính sách công ty:
Thưởng chỉ tiêu tháng/quý/năm.
Thưởng thăng tiến: quà/hiện vật trị giá 4tr (cho lần thăng tiến đầu tiên)
Thưởng tái tục năm 2
Khen thưởng trong các chương trình vinh danh khác của bộ phận/phòng ban.
3. Các quyền lợi khác theo chính sách công ty:
Quyền lợi bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Minh cho bản nhân (bao gồm các quyền lợi nội trú,ngoại trú & thai sản). Đặc biệt, được đăng kí mua thêm cho người thân với chi phí ưu đãi
Được hỗ trợ các trang thiết bị, công cụ trong quá trình làm việc (như ipad; email công ty;....)
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, kĩ năng trong dự án lớn về phát triển con người như PRU BANCA DNA và các chương trình đào tạo kĩ năng tư vấn theo mô hình Banca model Plus
Lộ trình đánh giá và thăng tiến rõ ràng vào định kì mỗi quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam – Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quân 7, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

