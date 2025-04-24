Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Thôn Nghĩa Giang, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động, Hưng Yên

- Số 559

- 561 Đường Long Hưng, Hoàng Diệu, TP Thái Bình

- Thôn Bung Dựa, Tuấn Kiệt, Kim Thành, Hải Dương

- Đường Đông A, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định, Nam Định, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của Công ty đến các Đại lý theo danh sách có sẵn trong khu vực.
- Chăm sóc Đại lý, thúc đẩy quá trình nhập hàng của Đại lý.
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được giao theo kế hoạch.
- Hỗ trợ và thực hiện các chương trình quảng cáo sản phẩm theo kế hoạch của Công ty
- Nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển thị trường.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Nam sức khỏe tốt
- Nhiệt huyết, trung thực, ham học hỏi, nhanh nhẹn và chịu khó.
- Có xe máy.
- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh tuyển dụng, đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ống nước,...

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 - 20tr (tùy theo năng lực)
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

