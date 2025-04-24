Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Thôn Nghĩa Giang, Xã Toàn Thắng, Huyện Kim Động, Hưng Yên - Số 559 - 561 Đường Long Hưng, Hoàng Diệu, TP Thái Bình - Thôn Bung Dựa, Tuấn Kiệt, Kim Thành, Hải Dương - Đường Đông A, Phường Lộc Vượng, TP Nam Định, Nam Định, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của Công ty đến các Đại lý theo danh sách có sẵn trong khu vực.

- Chăm sóc Đại lý, thúc đẩy quá trình nhập hàng của Đại lý.

- Hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được giao theo kế hoạch.

- Hỗ trợ và thực hiện các chương trình quảng cáo sản phẩm theo kế hoạch của Công ty

- Nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Nam sức khỏe tốt

- Nhiệt huyết, trung thực, ham học hỏi, nhanh nhẹn và chịu khó.

- Có xe máy.

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh tuyển dụng, đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ống nước,...

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 - 20tr (tùy theo năng lực)

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

