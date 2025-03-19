Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Nam Định thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Cắt mẫu 1, chỉnh mẫu 1; Nhảy size giác sơ đồ mẫu vào sản xuất

Tính toán định mức tạm tính để thiết kế lên đơn giá sản phẩm & đơn đặt hàng NPL

Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật (TLKT)

Kiểm tra vải (độ co, phai màu...) đảm bảo chất lượng vải trước khi đưa vào sản xuất

Lên kế hoạch cắt cho từng đơn hàng theo LSX

Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn kĩ thuật

Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm

Kiến thức: Cắt rập, may, nhảy size, thời trang, công nghệ may, chất lượng vải, quy trình sản xuất

Kỹ năng: Tin học văn phòng, phần mềm chuyên môn

Thái độ: Linh hoạt, Trung thực, Kỷ luật

Sức khoẻ tốt

Điểm cộng: Có kinh nghiệm hàng thời trang nữ

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 12 triệu

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ

Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin