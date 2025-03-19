Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Nam Định thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Cắt mẫu 1, chỉnh mẫu 1; Nhảy size giác sơ đồ mẫu vào sản xuất
Tính toán định mức tạm tính để thiết kế lên đơn giá sản phẩm & đơn đặt hàng NPL
Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật (TLKT)
Kiểm tra vải (độ co, phai màu...) đảm bảo chất lượng vải trước khi đưa vào sản xuất
Lên kế hoạch cắt cho từng đơn hàng theo LSX
Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn kĩ thuật
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm
Kiến thức: Cắt rập, may, nhảy size, thời trang, công nghệ may, chất lượng vải, quy trình sản xuất
Kỹ năng: Tin học văn phòng, phần mềm chuyên môn
Thái độ: Linh hoạt, Trung thực, Kỷ luật
Sức khoẻ tốt
Điểm cộng: Có kinh nghiệm hàng thời trang nữ
Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm
Kiến thức: Cắt rập, may, nhảy size, thời trang, công nghệ may, chất lượng vải, quy trình sản xuất
Kỹ năng: Tin học văn phòng, phần mềm chuyên môn
Thái độ: Linh hoạt, Trung thực, Kỷ luật
Sức khoẻ tốt
Điểm cộng: Có kinh nghiệm hàng thời trang nữ
Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9 - 12 triệu
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ
Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.
Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI