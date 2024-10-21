Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Beetechsoft
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng y tế
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các gói khám trên ứng dụng y tế
Chăm sóc, theo dõi, đàm phán, thương lượng, xúc tiến việc khách hàng đặt lịch khám để tăng lượt booking trên app
Tương tác trên các hội nhóm và chăm sóc fanpage
Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày tới quản lý trực tiếp
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng y tế
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các gói khám trên ứng dụng y tế
Chăm sóc, theo dõi, đàm phán, thương lượng, xúc tiến việc khách hàng đặt lịch khám để tăng lượt booking trên app
Tương tác trên các hội nhóm và chăm sóc fanpage
Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày tới quản lý trực tiếp
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối các trường trung cấp, cao đẳng Y Dược
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám hoặc bệnh viện
Có khả năng đi thị trường là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Làm việc theo ca, tối thiểu 4 giờ/ngày, và đạt được mức KPI đặt ra
Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì
Lương up to 10 triệu + thưởng KPIs + thưởng doanh số
Thử việc lên đến 100% lương
Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc remote tại nhà
Điều chỉnh lương: 2 lần/năm
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI