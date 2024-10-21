Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Beetechsoft
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Beetechsoft

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Beetechsoft

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng y tế Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các gói khám trên ứng dụng y tế Chăm sóc, theo dõi, đàm phán, thương lượng, xúc tiến việc khách hàng đặt lịch khám để tăng lượt booking trên app Tương tác trên các hội nhóm và chăm sóc fanpage Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày tới quản lý trực tiếp Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng y tế
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các gói khám trên ứng dụng y tế
Chăm sóc, theo dõi, đàm phán, thương lượng, xúc tiến việc khách hàng đặt lịch khám để tăng lượt booking trên app
Tương tác trên các hội nhóm và chăm sóc fanpage
Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày tới quản lý trực tiếp
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối các trường trung cấp, cao đẳng Y Dược Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám hoặc bệnh viện Có khả năng đi thị trường là một lợi thế Thành thạo tin học văn phòng Làm việc theo ca, tối thiểu 4 giờ/ngày, và đạt được mức KPI đặt ra
Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối các trường trung cấp, cao đẳng Y Dược
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám hoặc bệnh viện
Có khả năng đi thị trường là một lợi thế
Thành thạo tin học văn phòng
Làm việc theo ca, tối thiểu 4 giờ/ngày, và đạt được mức KPI đặt ra

Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 10 triệu + thưởng KPIs + thưởng doanh số Thử việc lên đến 100% lương Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc remote tại nhà Điều chỉnh lương: 2 lần/năm Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Lương up to 10 triệu + thưởng KPIs + thưởng doanh số
Thử việc lên đến 100% lương
Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc remote tại nhà
Điều chỉnh lương: 2 lần/năm
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Beetechsoft

Beetechsoft

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hồ Chí Minh: Lầu 2 - số 25/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Bến Nghé, Q.1 Đà Nẵng: 233 Đống Đa, phường Thạch Thang, Quận Hải Châu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

