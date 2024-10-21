Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng y tế Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các gói khám trên ứng dụng y tế Chăm sóc, theo dõi, đàm phán, thương lượng, xúc tiến việc khách hàng đặt lịch khám để tăng lượt booking trên app Tương tác trên các hội nhóm và chăm sóc fanpage Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày tới quản lý trực tiếp Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Tìm kiếm, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng y tế

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các gói khám trên ứng dụng y tế

Chăm sóc, theo dõi, đàm phán, thương lượng, xúc tiến việc khách hàng đặt lịch khám để tăng lượt booking trên app

Tương tác trên các hội nhóm và chăm sóc fanpage

Báo cáo tình hình làm việc hàng ngày tới quản lý trực tiếp

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối các trường trung cấp, cao đẳng Y Dược Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám hoặc bệnh viện Có khả năng đi thị trường là một lợi thế Thành thạo tin học văn phòng Làm việc theo ca, tối thiểu 4 giờ/ngày, và đạt được mức KPI đặt ra

Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối các trường trung cấp, cao đẳng Y Dược

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng khám hoặc bệnh viện

Có khả năng đi thị trường là một lợi thế

Thành thạo tin học văn phòng

Làm việc theo ca, tối thiểu 4 giờ/ngày, và đạt được mức KPI đặt ra

Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 10 triệu + thưởng KPIs + thưởng doanh số Thử việc lên đến 100% lương Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc remote tại nhà Điều chỉnh lương: 2 lần/năm Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Lương up to 10 triệu + thưởng KPIs + thưởng doanh số

Thử việc lên đến 100% lương

Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm việc remote tại nhà

Điều chỉnh lương: 2 lần/năm

Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin