Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 422 đường 2 tháng 9, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên ý tưởng và xây dựng nội dung cho các kênh Facebook, TikTok, Website của các lĩnh vực trong hệ sinh thái của công ty.
Facebook, TikTok, Website
Có khả năng diễn xuất, sáng tạo nội dung viral…
Viết bài PR, bài quảng cáo, nội dung Fanpage, Website, kịch bản video, v.v.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế và video editor để sản xuất nội dung sáng tạo.
Nghiên cứu xu hướng thị trường, bắt trend để tối ưu nội dung.
Báo cáo và đánh giá hiệu quả nội dung dựa trên tương tác và chỉ số marketing.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, 22 – 28 tuổi, có tư duy sáng tạo và đam mê sáng tạo nội dung.
22 – 28 tuổi
tư duy sáng tạo và đam mê sáng tạo nội dung
Kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực Content hoặc sản xuất video ngắn.
Kinh nghiệm trên 1 năm
Thành thạo các nền tảng mạng xã hội, hiểu biết về xây dựng content vô hạn là lợi thế.
Kỹ năng lên kịch bản, có khả năng sáng tạo nội dung viral.
Biết chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản là một lợi thế.
Có khả năng diễn xuất và giọng đọc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu suất và KPI nội dung.
Thưởng theo hiệu suất
Được đào tạo nâng cao kỹ năng viết, sáng tạo nội dung.
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định.
BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 422 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

