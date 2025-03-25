Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 422 đường 2 tháng 9, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên ý tưởng và xây dựng nội dung cho các kênh Facebook, TikTok, Website của các lĩnh vực trong hệ sinh thái của công ty.

Có khả năng diễn xuất, sáng tạo nội dung viral…

Viết bài PR, bài quảng cáo, nội dung Fanpage, Website, kịch bản video, v.v.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế và video editor để sản xuất nội dung sáng tạo.

Nghiên cứu xu hướng thị trường, bắt trend để tối ưu nội dung.

Báo cáo và đánh giá hiệu quả nội dung dựa trên tương tác và chỉ số marketing.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, 22 – 28 tuổi, có tư duy sáng tạo và đam mê sáng tạo nội dung.

Kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực Content hoặc sản xuất video ngắn.

Thành thạo các nền tảng mạng xã hội, hiểu biết về xây dựng content vô hạn là lợi thế.

Kỹ năng lên kịch bản, có khả năng sáng tạo nội dung viral.

Biết chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản là một lợi thế.

Có khả năng diễn xuất và giọng đọc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo hiệu suất và KPI nội dung.

Được đào tạo nâng cao kỹ năng viết, sáng tạo nội dung.

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV ĐẢO NGỌC CORPORATION

