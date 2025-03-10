Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 17, tòa nhà Kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

• Trực tiếp xử lý hình ảnh và sáng tạo các nội dung duy trì hoặc thuộc các chiến dịch truyền thông cho các thương hiệu trên đa dạng nền tảng: Facebook, Instagram, Website, Tiktok, Youtube,..
• Phối hợp với Team Brand lập kế hoạch nội dung cho thương hiệu, lên kịch bản quay/ chụp sản phẩm.
• Quản lý comment trên các kênh MXH và thông báo bộ phận liên quan để giải đáp thắc mắc của khách hàng.
• Chủ động update các xu hướng, đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông.
• Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông đánh trúng insight của khách hàng và tạo hiệu ứng lan truyền tốt.
• Hỗ trợ tương tác với các đối tác (Agency) trong các chiến dịch truyền thông của thương hiệu.
• Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
• Các công việc liên quan đến thiết kế được giao bởi quản lý trực tiếp
• Báo cáo công việc

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành truyền thông, báo chí và các ngành học khác có liên quan.
• Có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung đa kênh.
• Có kinh nghiệm làm việc với KOLs, KOCs, booking page...
• Hiểu biết cơ bản về SEO và hiểu các chính sách của Facebook; các nền tảng Tiktok, Youtube...
• Sử dụng Canva, CapCut, Google Drive...
• Kĩ năng văn phòng, lập kế hoạch, quản lý và triển khai nội dung tốt.
• Có khả năng đọc hiểu và dịch tài liệu Tiếng Anh.
• Chủ động, sáng tạo, chăm chỉ, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: từ 12 triệu – 14 triệu/tháng
• Lương tháng 13, thưởng lễ, tết và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
• Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động
• Cơ hội được đào tạo, được định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng, cơ hội thăng tiến rộng mở.
• Được cung cấp máy tính & đầy đủ các trang thiết bị làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, tòa nhà kim khí Thăng Long, số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

