Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà số 222 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Hỗ trợ lên ý tưởng marketing cho các dự án của Công ty

- Viết nội dung cho các tài liệu marketing: tờ rơi, brochure, tin bài báo chí, email gửi khách hàng, website công ty, landing page trong các dự án/chiến dịch của công ty...

- Viết nội dung quảng cáo cho các ấn phẩm, phim ảnh, TVC...phục vụ cho công ty và các hoạt động MKT

- Xây dựng chiến lược nội dung (hình ảnh, video, status, note...) kế hoạch post bài, quản trị Fanpage;

- Viết các bài giới thiệu, PR về dịch vụ của công ty, các bài viết tin tức liên quan đến dịch vụ công ty đảm bảo chuẩn Seo Google;

- Tổng hợp và chịu trách nhiệm biên soạn nội dung cho các thiết kế. Kiểm soát và kiểm tra chất lượng nội dung, hình ảnh các mẫu thiết kế.

- Phối hợp với các Khối, Phòng, Ban liên quan trong việc tổng hợp/ thống nhất nội dung, sản xuất, xuất bản các tư liệu truyền thông, quảng cáo, marketing sản phẩm & dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm được giao.

- Đảm bảo các sản phẩm có nội dung chuẩn xác, tuân thủ, phù hợp với nhận diện thương hiệu và đạt hiệu quả marketing/truyền thông cao.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Năng lực chuyên môn Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Báo chí; Marketing; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Tài chính, Ngoại ngữ.....

2. Kinh nghiệm Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing

3. Tin học Thành thạo các ứng dụng văn phòng

4. Ngoại ngữ Tiếng Anh đọc viết tốt

5. Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng viết bài.

Kỹ năng thuyết trình và trình bày vấn đề.

6. Thái độ/tố chất Thái độ làm việc nghiêm túc, tích cực, có trách nhiệm cao

7. Yêu cầu khác

Làm việc nhiệt tình, biết giữ cam kết, năng động, độc lập, sáng tạo.

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao.

Có am hiểu và trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ tài chính - ngân hàng – chứng khoán là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

o Thu nhập: 13-20 Triệu/tháng, Deal theo năng lực làm việc

o Bảo hiểm sức khỏe cao cấp

o Chế độ phúc lợi: tặng quà hoặc tiền mặt hàng năm cho CBCNV vào các dịp lễ, Tết (Tết dương lịch Tết Âm lịch, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Tết Độc lập 2/9, ...)

o Được review tăng lương định kì hàng năm.

o Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

o Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

o Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin