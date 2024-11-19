Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 6 địa điểm khác

- Đào tạo nhân viên, tổ chức, phân công, giám sát để nhân viên làm việc hiệu quả
- Đặt hàng, quản lý và điều phối hàng hóa, liên hệ với nhà cung cấp để đổi trả hàng
- Quản lý doanh số cửa hàng gồm theo dõi, kiểm tra, phân tích & xác định các lý do tăng giảm doanh số, xác định các phương pháp tăng doanh số tại cửa hàng.
- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tại cửa hàng được thuận lợi.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và phân công
Địa điểm làm việc: tại hệ thống siêu thị T-MART tại Hà Nội.
- Hà Nội: Các quận (huyện) Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Long Biên, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Hà Đông, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng.
- Hưng Yên: Thành phố Hưng Yên

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm trong các ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng, ngành hàng tiêu dùng nhanh như Winmart, Co op. Circle K, BHX....;
- Có kỹ năng giao tiếp, giám sát và giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên;
- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;
- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

- Lương : 10,000,000 - 30,000,000
- Thu nhập trung bình: Lương + Phụ cấp + Thưởng doanh số theo tháng.
- Tăng lương định kỳ.
- Môi trường sạch sẽ, an toàn, chuyên nghiệp.
- Nghỉ mát tối thiểu 1 năm/lần, Sinh nhật, Gala....
- Thưởng theo chế độ công ty: Lễ, Tết, Tháng lương 13, thưởng doanh thu.......
- Đóng BHXH ngay khi kết thúc thử việc.
- Có cơ hội phát triển thành Quản lý Khu vực với mức lương + thưởng hấp dẫn.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Biệt thự 2, bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

