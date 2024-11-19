Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Đào tạo nhân viên, tổ chức, phân công, giám sát để nhân viên làm việc hiệu quả

- Đặt hàng, quản lý và điều phối hàng hóa, liên hệ với nhà cung cấp để đổi trả hàng

- Quản lý doanh số cửa hàng gồm theo dõi, kiểm tra, phân tích & xác định các lý do tăng giảm doanh số, xác định các phương pháp tăng doanh số tại cửa hàng.

- Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hoạt động tại cửa hàng được thuận lợi.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và phân công

Địa điểm làm việc: tại hệ thống siêu thị T-MART tại Hà Nội.

- Hà Nội: Các quận (huyện) Hoàng Mai, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Long Biên, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Hà Đông, Thạch Thất, Hoài Đức, Đan Phượng.

- Hưng Yên: Thành phố Hưng Yên

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất từ 1 năm trong các ngành bán lẻ, chuỗi cửa hàng, ngành hàng tiêu dùng nhanh như Winmart, Co op. Circle K, BHX....;

- Có kỹ năng giao tiếp, giám sát và giải quyết vấn đề, ra quyết định, kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên;

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 10,000,000 - 30,000,000

- Thu nhập trung bình: Lương + Phụ cấp + Thưởng doanh số theo tháng.

- Tăng lương định kỳ.

- Môi trường sạch sẽ, an toàn, chuyên nghiệp.

- Nghỉ mát tối thiểu 1 năm/lần, Sinh nhật, Gala....

- Thưởng theo chế độ công ty: Lễ, Tết, Tháng lương 13, thưởng doanh thu.......

- Đóng BHXH ngay khi kết thúc thử việc.

- Có cơ hội phát triển thành Quản lý Khu vực với mức lương + thưởng hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN T - MARTSTORES

