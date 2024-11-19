Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty CP Sói Biển trung thực làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

1. Quản lý nhân sự:

- Tiếp nhận, hướng dẫn, đào tạo nhân sự cửa hàng

- Xây dựng đội nhóm làm việc đoàn kết & nhiệt huyết

- Sắp xếp và phân công lịch làm việc cho nhân sự

- Phối hợp với các phòng ban triển khai các nội quy, quy trình, chương trình tại cửa hàng

2. Quản lý hàng hóa & nhà cung cấp

- Giám sát & kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào cửa hàng

- Làm việc với nhà cung cấp để nắm bắt tình hình hàng hóa

3. Chăm sóc khách hàng

- Xây dựng mối quan hệ cá nhân bền vững với từng khách hàng

- Xử lý các trường hợp khách hàng không hài lòng về sản phẩm, dịch vụ

4. Chịu trách nhiệm về KPIs bao gồm: Doanh số, nhân sự, hàng hóa,...

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 28-38 tuổi tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm QLCH/ CHT tại các doanh bán lẻ, dịch vụ, thực phẩm, nông nghiệp. Ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại các chuỗi siêu thị vừa và nhỏ.

- Cỏ khả năng sử dụng MS Office, Excel

Tại Công ty CP Sói Biển trung thực Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10-15tr/tháng

- Thời gian thử việc 1 tháng

- Thời gian làm việc: Làm việc xoay ca Ca 1: 06h30-15h30/ Ca 2: 10h30-19h30, nghỉ giữa ca 1h

- Nghỉ 5 ngày/tháng

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, du lịch hàng năm, sinh nhật ...

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được hỗ trợ sử dụng thực phẩm sạch hàng ngày với giá ưu đãi.

- BHYT, BHTN, BHXH khi trở thành nhân viên chính thức

- Có cơ hội thăng tiến lên vị tri quản lý vùng (Quản lý từ 3-4 cửa hàng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Sói Biển trung thực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin