Tuyển Đại diện kinh doanh VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan)
- Bình Dương: Phòng 103 Lầu 1, 888 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,200 USD
• Triển khai công việc kinh doanh sản phẩm theo chỉ tiêu trong phạm vi trách nhiệm trong ngành sơn phủ và hóa chất, …
• Tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng thuộc phân khúc ngành nghề được giao và chăm sóc khách hàng cũ.
• Phát triển giải pháp bán hàng, quản lý và đạt doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.
• Quản lý chi phí bán hàng, hỗ trợ kiểm soát công nợ của khách hàng.
• Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng.
• Phối hợp với các Phòng/Bộ phận có liên quan để đề xuất các phương án giải quyết các yêu cầu của khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng.
• Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được cấp trên giao.
Thời gian làm việc:
Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI