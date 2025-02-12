Tuyển Đại diện kinh doanh VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1,200 USD

• Triển khai công việc kinh doanh sản phẩm theo chỉ tiêu trong phạm vi trách nhiệm trong ngành sơn phủ và hóa chất, …

• Tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng thuộc phân khúc ngành nghề được giao và chăm sóc khách hàng cũ.

• Phát triển giải pháp bán hàng, quản lý và đạt doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.

• Quản lý chi phí bán hàng, hỗ trợ kiểm soát công nợ của khách hàng.

• Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng.

• Phối hợp với các Phòng/Bộ phận có liên quan để đề xuất các phương án giải quyết các yêu cầu của khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng.

• Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được cấp trên giao.

Thời gian làm việc: