Tuyển Đại diện kinh doanh VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1,200 USD

VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan)
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan)

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Phòng 103 Lầu 1, 888 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

• Triển khai công việc kinh doanh sản phẩm theo chỉ tiêu trong phạm vi trách nhiệm trong ngành sơn phủ và hóa chất, …
• Tìm kiếm khách hàng mới, tiềm năng thuộc phân khúc ngành nghề được giao và chăm sóc khách hàng cũ.
• Phát triển giải pháp bán hàng, quản lý và đạt doanh số bán hàng theo kế hoạch đề ra.
• Quản lý chi phí bán hàng, hỗ trợ kiểm soát công nợ của khách hàng.
• Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng.
• Phối hợp với các Phòng/Bộ phận có liên quan để đề xuất các phương án giải quyết các yêu cầu của khách hàng và các dịch vụ sau bán hàng.
• Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được cấp trên giao.
Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VPĐD Eternal Materials Co.,ltd Tại TPHCM (Đài Loan)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

