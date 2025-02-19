Tuyển Đầu bếp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Chu Lai

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, bản vẽ sản phẩm kính ô tô du lịch.

• Tham mưu đề xuất đầu tư công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị và kiểm soát chi phí đầu tư.

• Đề xuất và cải tiến layout sản xuất phù hợp với quy trình công nghệ.

• Tác nghiệp với đối tác, khách hàng về các vấn đề liên quan kỹ thuật, chất lượng sản phẩm.

• Chủ trì đánh giá, kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm tra từ yêu cầu khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật.

2. Kinh nghiệm: ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và làm việc liên quan đến ngành kính ô tô.

3. Thái độ làm việc:

• Đam mê và nhiệt huyết;

• Luôn chủ động tìm kiếm cơ hội, giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định nhanh chóng;

• Có tinh thần cầu tiến.

4. Năng lực Lãnh đạo và Quản trị:

• Uy tín, gương mẫu.

• Bản lĩnh và trách nhiệm trong công việc.

5. Năng lực chuyên môn (Nghề nghiệp, Kỹ năng):

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)

