Tuyển Quy hoạch và phát triển bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 33 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Quy hoạch và phát triển bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quy hoạch và phát triển bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Mức lương
25 - 33 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 24

- TTTM LePARC by GAMUDA

- Công viên Yên Sở

- Phường Yên sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quy hoạch và phát triển bất động sản Với Mức Lương 25 - 33 Triệu

Nghiên cứu thị trường; tiếp thị và quản lý quan hệ khách hàng:
Nghiên cứu thị trường, đánh giá và đề xuất lựa chọn các thị trường, khách hàng phù hợp;
Xây dựng hồ sơ năng lực của Công ty;
Tổ chức các hoạt động tiếp thị thông tin và tiếp thị đầu thầu;
Chăm sóc khách hàng;
Thu thập, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng.
Tổ chức thực hiện công tác đấu thầu:
Thẩm định, phân tích rủi ro, đánh giá năng lực của khách hàng về pháp lý, tài chính, đặc thù từng dự án, mức độ phù hợp và hiệu quả của từng gói thầu trước khi tham gia đấu thầu;
Tiếp nhận, thông báo và phân phối hồ sơ mời thầu dự án đến các phòng ban liên quan;
Nghiên cứu hồ sơ mời thầu; lên phương án dự thầu;
Chủ trì tổ chức thực hiện, phối hợp với các phòng/ban liên quan để thực hiện hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
Giải trình, làm rõ các yêu cầu với khách hàng và tư vấn (nếu có) trong quá trình đấu thầu;
Hoàn tất hồ sơ dự thầu, nộp thầu đúng hạn;
Báo cáo kết quả đấu thầu, kiến nghị ký kết hợp đồng;
Xây dựng ngân sách cho dự án;
Xây dựng ngân sách và tham gia triển khai dự án:
Xây dựng ngân sách cho dự án:
Chuyển giao thông tin dự án trúng thầu đến GĐK, GĐ DA, các phòng/ban nghiệp vụ liên quan;
Cung cấp thông tin, tư vấn liên quan đến ngân sách cho GĐK xây lắp, GĐDA và P. QLHĐ trong quá trình vận hành ngân sách;
Cung cấp thông tin, phối hợp công việc và tham gia quá trình thương thảo hợp đồng với khách hàng;
Cung cấp thông tin, tư vấn, phối hợp với GĐK, GĐ DA trong công tác tổ chức thực hiện dựa sn và xử lý các mối quan hệ với Khách hàng.
Báo cáo và bảo vệ các phát sinh thay đổi: Tiếp nhận các phát sinh, thay đổi từ phía khách hàng, báo giá, giải trình.
Báo cáo và bảo vệ các phát sinh thay đổi:

Với Mức Lương 25 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 30 đến 45 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Xây dựng, Kinh tế xây dựng và các ngành nghề liên quan.
Kỹ năng: Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng quản lý; Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; Kỹ năng giao tiếp; Khả năng làm việc nhóm.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý đấu thầu xây dựng.
Phẩm chất: Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc; Trung thực, nhiệt tình công tác; Sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương 13, thưởng hiệu quả cuối dự án, thưởng thành tích dự án.
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Review tăng lương 1 lần/ năm.
Hưởng 12 ngày/năm, sau 5 năm thêm 1 ngày phép; phép năm không dùng hết được quy đổi thành lương.
Du lịch hàng năm và các hoạt động khác của Công ty.
Công ty hỗ trợ ăn trưa và xăng xe (nếu sử dụng oto).
Thưởng các ngày lễ, tết và đầy đủ các chính sách phúc lợi khác.
Môi trường làm việc ổn định lâu dài & có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GDC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 24, TTTM LePARC, Km 1.5 Pháp Vân, công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

