Tuyển Design thu nhập Trên 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 Lê Văn Thịnh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc

1. Nhận yêu cầu từ Sales và phân công nhân sự phụ trách

2. Chiu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ cho các thiết kế:

Thiết kế L1: Mô phỏng sản lượng và layout bố trí thiết bị Thiết kế L2: Bản vẽ, BOM, Mô phỏng PVSyst 3. Phối hợp Sales trình bày và bảo vệ PA thiết kế với KH

4. Cải tiến thiết kế và tối ưu chi phí

5. Nghiên cứu và phát triển giải pháp mới: Hybrid, Microgrid, ...

6. Xây dựng và cải tiến quy trình, biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn liên quan đến thiết kế.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ-điện tử, Điện công nghiệp, Điện tự động ... và các chuyên ngành có liên quan. Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực điện mặt trời Am hiểu tiêu chuẩn IEC, TCVN Chứng chỉ hành nghề thiết kế Điện NLMT Tiếng Anh: 4 kỹ năng (bắt buộc) Thành thạo tin học văn phòng Sử dụng tốt các phần mềm Auto Cad 2D, PVSyst, Sketchup Kỹ năng đàm phán, thương lượng Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối và quản lý thời gian

Quyền Lợi

1. Thu nhập

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hoàn thành dự án. Cơ hội tăng lương ít nhất 1 năm/ lần. 2. Phúc lợi/ chế độ

Cơ hội phát triển nghề nghiệp Bảo hiểm 24/24 Đối tượng được xem xét hỗ trợ gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe toàn diện Teambuilding ít nhất 1 năm/lần Chế độ nghỉ phép, BHXH theo đúng quy định của nhà nước Tham gia các hoạt động thể thao: Chạy Marathon, cầu lông và bóng đá... 3. Môi trường làm việc

Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Có phụ cấp làm việc ngày thứ 7 - nếu có) Địa điểm làm việc: TP. Thủ Đức, HCM

Cách Thức Ứng Tuyển

