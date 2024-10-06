Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Solazu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 33 Triệu

Mức lương 20 - 33 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 137 Lê Quang Định, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 33 Triệu

100% phát triển kịch bản kiểm thử. Thành thạo JavaScript để thiết kế, phát triển và duy trì các khung tự động hóa kiểm thử nâng cao cho các ứng dụng web và di động phức tạp của chúng tôi. Có kinh nghiệm vững chắc trong việc tạo các công việc GitHub Actions để kiểm thử triển khai nhằm cải thiện quy trình CI/CD và đảm bảo quá trình kiểm thử hiệu quả, liền mạch. Thiết kế, duy trì, và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng tự động hóa kiểm thử. Xác định các cải tiến trong quy trình kiểm thử và phát triển; đóng góp vào các công cụ tự động hóa. Lập kế hoạch nâng cấp cho việc mở rộng, khả năng vận hành và hiệu suất API trong môi trường đa người dùng phức tạp.

Với Mức Lương 20 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình với Javascript Thành thạo JavaScript, WebdriverIO và có kinh nghiệm trong việc xây dựng các khung tự động hóa kiểm thử mạnh mẽ. Kinh nghiệm vững chắc trong việc tạo các công việc GitHub Actions để kiểm thử triển khai và nâng cao quy trình CI/CD. Quen thuộc với các ngôn ngữ kịch bản như Ruby (và Watir) là một lợi thế. Kinh nghiệm làm việc với REST APIs.. Làm việc trong phương pháp Agile Scrum.

Tại Công ty Cổ phần Solazu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng. Cấp Macbook và Monito Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, bao gồm tiềm năng thăng tiến lên vị trí lãnh đạo. Bảo hiểm, thưởng tháng 13, và các quyền lợi khác.

Mức lương cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng.

Cấp Macbook và Monito

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp, bao gồm tiềm năng thăng tiến lên vị trí lãnh đạo.

Bảo hiểm, thưởng tháng 13, và các quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Solazu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.