Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - An Giang: - 1B Trần Não, Phường An Phú, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xây dựng nội dung, thiết kế và chỉnh sửa video,.. sản xuất video quảng cáo (CTKM, kịch bản theo phân cảnh), viral,…các mảng hoạt động theo kế hoạch truyền thông.

Sáng tạo các nội dung hình ảnh và video viral cho thương hiệu Công ty.

Quay phim, chụp ảnh các sự kiện theo kế hoạch, tổng hợp tư liệu dựng phim, album ảnh, proshow,… các hoạt động truyền thông.

Lên ý tưởng các video dự án hoặc biên tập các nội dung tương tác theo xu hướng trên các kênh Social media.

Phối hợp với các bộ phận liên quan biên tập, tổng hợp, sáng tạo nội dung video trên các kênh truyền thông của Công ty.

Trình độ học vấn: Cao Đẳng/ Đại học trở lên, chuyên ngành liên quan Marketing, Truyền thông, Du lịch...

Ứng viên có kinh nghiệm trên 2 năm ở các vị trí tương đương. Đặc biệt về quản lý kênh Tiktok.

Có hiểu biết chung về Marketing và quảng cáo: Lên kế hoạch, triển khai và phối hợp thực hiện.

Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt. Biết viết kịch bản, đạo diễn nội dung, quay phim.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và tương tác tốt khi làm việc nhóm.

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, chỉnh sửa ảnh, video: Ai, Ps, Ae,…

Biết sử dụng và ứng dụng AI trong dựng Video..

Lưu ý: làm việc theo deadline, tinh thần sẵn sàng làm việc khi cần,có thể đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 - 14 triệu /tháng (có thể thỏa thuận tùy theo năng lực)

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Công ty và theo Luật lao động.

Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BTTN,...).

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

Có chế độ khen thưởng xứng đáng và cơ hội thăng tiến.

