Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH BESTBOOKING.VN làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - 101 Nguyễn Chí Thanh, Phường Gia Hội, Quận Phú Xuân,Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông quan hệ công chúng (PR) cho công ty du lịch.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các phương tiện truyền thông, báo chí, blogger và influencer trong lĩnh vực du lịch.

Viết và biên tập các thông cáo báo chí, bài viết, bài đăng trên mạng xã hội và các ấn phẩm khác.

Tổ chức và quản lý các sự kiện truyền thông, buổi họp báo và các hoạt động PR khác.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch PR.

Giám sát và quản lý hình ảnh thương hiệu của công ty trên các phương tiện truyền thông.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, xu hướng du lịch để đề xuất các chiến lược PR hiệu quả.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty trong việc xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing.

Quản lý và cập nhật thông tin trên website và các kênh truyền thông xã hội của công ty.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, marketing hoặc các ngành liên quan.

Có kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt lưu loát và sáng tạo.

Có kiến thức về các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ

Khả năng sử dụng các công cụ quản lý mạng xã hội (Facebook, Instagram, Twitter,...)

Tại CÔNG TY TNHH BESTBOOKING.VN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện trong lĩnh vực du lịch.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BESTBOOKING.VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin