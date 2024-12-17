Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 188 Phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản trị đội ngũ kinh doanh và Hướng Dẫn Viên:
Huấn luyện nhân viên bán hàng hiểu về sản phẩm hiện tại đang bán để tư vấn cho đại lý và khách hàng trực tiếp
Khuyến khích các nhân viên bán hàng và đánh giá các nhân viên bán hàng.
Tìm kiếm và kiểm tra đánh giá hướng dẫn viên chất lượng cho công ty
Phối hợp, trao đổi cùng HDV chọn lọc dịch vụ tốt nhất trên tour
Đảm bảo mục tiêu doanh thu:
Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc gồm: Lập kế hoạch booking theo quý, năm. Thiết lập dự toán lợi nhuận cho các booking đặt cọc và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho tuyến tour mình phụ trách
Lên dự toán chi phí cho các đoàn phát sinh để báo cho sale hoặc điều hành các tuyến khách biết được giá bán và lợi nhuận.
Duy trì số lượng kinh doanh các sản phẩm và giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời, thay đổi khuynh hướng, đường lối kinh doanh và đối thủ cạnh tranh. Thiết lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu
Quản trị hồ sơ điều hành tuyến:
Quản trị hồ sơ quy trình điều hành theo tuyến được phụ trách.
Kiểm tra feedback của khách hàng trên mỗi đoàn hoàn thành.
Cập nhật số lượng chỗ lúc 16h30 hàng ngày, gửi lại chương trình đã cập nhật. Kêu gọi bộ phận kinh doanh đẩy bán các tour sắp đến hạn vào tên xuất vé
Viết báo cáo Tổ chức các cuộc họp hàng tháng, quý, năm
Quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, tài sản được giao, đề xuất ý kiến sửa chữa thay thế hay thanh lý với công ty...

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học
Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 2 năm trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.
Sử dụng thành thạo vi tính.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9tr - 15tr/tháng
Được nghỉ theo chế độ nhà nước, thưởng thêm tháng lương 13 và chế độ đi du lịch cùng công ty...
Hưởng % hoa hồng sale và % hoa hồng điều hành theo tuyến phụ trách...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ DU LỊCH ONLYTOUR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 188 Phố Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

