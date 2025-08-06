Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 199 Lê Quảng Chí, Phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý và phát triển khách hàng, doanh số công ty giao.
Phát triển khách hàng mới dựa trên mối quan hệ khách hàng được công ty giao.
Thăm khách hàng định kỳ kiểm tra dịch vụ LTV tại khách hàng, khảo sát ý kiến khách hàng, thu thập thông tin.
Giám sát các nghiệp vụ kỹ thuật.
Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ LTV cung cấp.
Hỗ trợ các phòng khác và thực hiện theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ năng chuyên môn
Tốt nghiệp chuyên ngành hóa, môi trường, quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan. Ưu tiên có kiến thức về xử lý nước lò hơi và hệ thống lạnh.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước.
Hiểu biết và có kỹ năng kinh doanh, bán hàng về hóa chất, thiết bị.
Kiến thức về sản phẩm hóa chất xử lý nước.
Kiến thức về thiết bị xử lý nước.
Yêu cầu kỹ năng mềm
Thuyết trình, báo cáo
Thành thạo vi tính văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng.
Có óc sáng tạo, tư duy logic, tầm nhìn và khả năng hoạch định tốt
Có khả năng nghiên cứu, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Quản lí thời gian, công việc và khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng giám sát, phán đoán công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 9 - 15 triệu. Tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Bảo hiểm: ngoài chế độ như luật định (BHXH, BHYT, BHTN), bảo hiểm tai nạn 24/7, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Phúc lợi: du lịch hàng năm, team builiding, sinh nhật, thăm hỏi hiếu/hỷ, ốm đau, thưởng 01/6, học sinh giỏi cho con CBNV, Thưởng 08/3, 20/10 và thưởng KPI, Tết theo hiệu quả kinh doanh;
Phụ cấp:đi lại, tiền ăn, xăng xe, nhà nghỉ khi đi công tác;
Định kỳ xem xét tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, môi trường mở;
Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp và được cơ hội thử sức mình ở nhiều mảng;
Thường xuyên được đào tạo chuyên môn (trong và ngoài nước), các khóa học nghiệp vụ nâng cao kỹ năng trong công việc;
Phỏng vấn đi làm ngay nếu đạt yêu cầu;
Cơ hội làm việc lâu dài, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LONG TRƯỜNG VŨ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

