Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NRTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 40 đường B2 Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing toàn diện, tích hợp các kênh website, mạng xã hội, email marketing và đặc biệt là video marketing.

Phát triển và quản lý lịch sản xuất nội dung video hàng tháng, đảm bảo sự phù hợp với chiến lược thương hiệu và mục tiêu marketing.

Chịu trách nhiệm về hiệu quả của tất cả các chiến dịch digital marketing, với sự chú trọng đặc biệt vào hiệu suất và ROI của các hoạt động video marketing.

Dẫn dắt và điều phối đội ngũ Marketing (bao gồm các vị trí sáng tạo nội dung) để đảm bảo việc thực hiện các chiến lược digital marketing và video đạt chất lượng và đúng tiến độ.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và các xu hướng digital marketing, đặc biệt là xu hướng video, để xác định cơ hội và đưa ra các chiến lược phù hợp.

Thiết lập và theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPIs) cho tất cả các hoạt động digital marketing, đặc biệt là hiệu suất của kênh video (ví dụ: tăng trưởng lượt xem, tỷ lệ tương tác, số lượng subscriber, đóng góp vào doanh số), và báo cáo kết quả cho cấp quản lý.

Quản lý ngân sách hàng tháng cho các hoạt động digital marketing và sản xuất video một cách hiệu quả.

Đảm bảo việc ứng dụng các công nghệ và công cụ mới nhất trong digital marketing và video (ví dụ: các nền tảng phân tích dữ liệu, công cụ tự động hóa marketing, phần mềm chỉnh sửa video nâng cao) để tối ưu hóa hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp.

Khả năng tư duy chiến lược, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên hiệu quả.

Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng digital marketing (website, social media, email marketing) và đặc biệt là các nền tảng video (YouTube, TikTok, Facebook, Instagram...).

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực digital marketing.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm chuyên sâu về video marketing, bao gồm việc xây dựng chiến lược, quản lý sản xuất và đo lường hiệu quả.

Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý kênh YouTube/TikTok hoặc các nền tảng video khác.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động và chịu được áp lực cao.

Có kinh nghiệm làm việc ở agency là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH NRTK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận dựa trên kinh nghiệm và năng lực.

Thưởng hiệu suất theo kết quả công việc và đóng góp vào sự phát triển kênh video.

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực digital marketing và video đang bùng nổ.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Các quyền lợi khác của công ty: bảo hiểm, phụ cấp, đào tạo, v.v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NRTK

