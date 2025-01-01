Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TMDV KD NHẤT TÍN (Express Cafe) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 Bến Vân Đồn Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Tham gia xây dựng, triển khai và theo dõi các hoạt động Digital Marketing trên các nền tảng kỹ thuật số, cụ thể: Tiktok, Facebook, Zalo...

Sáng tạo nội dung bằng video ngắn/bài viết/hình ảnh trên các nền tảng kỹ thuật số Tiktok, Facebook, Zalo... (bao gồm lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và quay dựng).

Nắm rõ các quy định kỹ thuật và chính sách của từng kênh Digital để tối ưu hóa hình ảnh, nội dung, video...

Thống kê, phân tích, theo dõi và báo cáo đánh giá các số liệu, hiệu quả của các chiến dịch để đề ra các giải pháp phù hợp

Có kiến thức chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông số

Hỗ trợ quản lý và tương tác trên các kênh mạng xã hội của công ty.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành marketing (ưu tiên sinh viên năm 4)

Kỹ năng sáng tạo nội dung: viết bài chuẩn SEO, biết cách chia sẻ các nội dung hữu ích lên các group, fanpage, website,....

Kỹ năng công nghệ: có kiến thức về đồ họa để thiết kế hình ảnh, video... phù hợp với từng kênh truyền thông số

Kỹ năng tương tác với người dùng: vận dụng các kiến thức về sản phẩm, dịch vụ để tương tác với khách hàng trên các kênh truyền thông số.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV KD NHẤT TÍN (Express Cafe) Thì Được Hưởng Những Gì

Phục cấp thực tập 2.000.000 + Cơm trưa + 1 ly cafe mỗi ngày

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân.

Được hướng dẫn nâng cao chuyên môn và định hướng phát triển bản thân.

Được tham gia vào các dự án thực tế.

Hỗ trợ mộc thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV KD NHẤT TÍN (Express Cafe)

