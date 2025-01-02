Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Trần Đức - Tran Duc Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm các công việc trong phạm vi quản lý gồm:

1. Xây dựng chiến lược digital MKT dài hạn và ngắn hạn, điều phối, triển khai và theo dõi các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên tất cả các kênh truyền thông online (Google, Facebook, Youtube, Zalo, LinkedIn…) nhằm đẩy mạnh thương hiệu và thu hút khách hàng mục tiêu.

2. Chịu trách nhiệm quản lý, duy trì và quảng bá trang web công ty. Triển khai các chiến dịch quảng bá qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Landing Page, Affiliate Marketing…), bao gồm cả triển khai và đánh giá kết quả.

3. Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu liên quan đến độ phủ, nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh digital, hiệu quả của các chiến dịch Digital Marketing, doanh số của nhãn hàng và công ty.

4. Theo dõi và đánh giá tính hiệu quả của các chiến dịch digital marketing cũng như tiến độ thực hiện kế hoạch & chiến lược.

5. Lập kế hoạch và quản lý ngân sách tháng, chiến dịch..phân tích số liệu, dữ liệu, đo lường và tối ưu hiệu quả chi phí quảng cáo, truyền thông trên các kênh Marketing Online dựa vào các mục tiêu KPI và ROI.

6. Phát triển và thực hiện các chiến dịch tiếp thị qua email kỹ thuật số để tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu.

7. Đánh giá và cập nhật công nghệ mới nổi, tìm kiếm và xác định xu hướng, tối ưu hóa ngân sách quảng cáo và hiệu suất dựa vào xu hướng và nhu cầu thị trường.

8. Đánh giá trải nghiệm và hành trình khách hàng từ đầu đến cuối trên nhiều kênh và điểm tiếp xúc của khách hàng.

9. Phối hợp với Content & Deisgn lập kế hoạch và quản lý các kênh thông tin online của công ty.

10. Hợp tác chặt chẽ với phòng ban khác, tham mưu cho trưởng phòng trong các chiến lược quảng bá thương hiệu và các chiến lược digital MKT.

11. Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Marketing, Truyền Thông hoặc các ngành có liên quan.

2. Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên ở vi trí tương đương

3. Hiểu biết về sản phẩm đồ gỗ nội thất và các phụ kiện nội thất cho khách sạn, resort; sản phẩm nhà gỗ và cấu kiện gỗ là một lợi thế.

4. Ưu tiên ứng viên có kỹ năng digital performance, social, quảng cáo, truyền thông, chiến lược thương hiệu.

5. Có kiến thức chuyên sâu về Facebook Ads, Google Ads, SEO, SEM, Email MKT… Am hiểu về các công cụ đo lường Google Analytics, Facebook Analytics, Facebook Pixel …

6. Có kiến thức về CRM, big data, ưu tiên ứng viên am hiểu về kỹ thuật máy tính, UI, UX, HTML

7. Giao tiếp tốt, xây dụng mối quan hệ tốt, thích nghi môi trường áp lực cao.

8. Kỹ năng phân tích mạnh và tư duy dựa trên dữ liệu.

9. Cập nhật các xu hướng mới nhất và các phương pháp tối ưu trong tiếp thị và đo lường trực tuyến.

10. Tiếng Anh 4 kỹ năng tốt.

11. Năng lực quản lý, hoạch định công việc.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Đồ gỗ, Nội ngoại thất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh