Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- KCN Tân Phú Trung , Lô TT1, Đường D2, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Củ Chi

- Khu vực Phần mềm quang trung, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nhận kế hoạch Marketing từ Ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch;
Phát triển các chương trình truyền thông theo định hướng của công ty;
Lập kế hoạch và triển khai để tiếp cận khách hàng bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội;
Quản lý hệ thống, sáng tạo nội dung kênh Marketing của doanh nghiệp như: fanpage, website, email;
Xây dựng tài liệu Marketing như: vật phẩm quảng cáo, video, catalogue,..
Nghiên cứu, phân tích các đối thủ cạnh tranh và so sánh dịch vụ để xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả;
Xử lý các lỗi gặp phải trong quá trình triển khai Marketing;
Báo cáo công việc cho Ban lãnh đạo công ty.
Địa điểm làm việc:
+ Tháng đầu tiên làm việc tại KCN Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi.
+ Từ tháng thứ 2 làm cố định tại Quận 12 (Khu vực Công Ty Phần Mềm Quang Trung)

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt Tiếng Trung, ưu tiên trình độ HSK4 trở lên;
Không yêu cầu kinh nghiệm, giới tính, ưu tiên ứng viên có hiểu biết trong lĩnh vực logistics;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực phân tích;
Sáng tạo, có khả năng xây dựng content, phối hợp các bộ phận để lên ý tưởng;
Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng các phần mềm thiết kế, đồ họa;
;
Yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công việc, có tính kiên trì, quyết tâm hoàn thành công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 12-20tr
Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 1
2
-2
0
tr
Phụ cấp tiền cơm; khám sức khỏe định kỳ ; teambuilding hằng năm;
Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan bộ phận hàng quý; các chính sách hấp dẫn khác;
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà TTM Building, số 309 Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

