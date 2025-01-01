Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 400/8B
- 400/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Full JD in detail is sent with invitation email
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Strong experience in digital marketing for mobile app is required.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO Thì Được Hưởng Những Gì
Participating in social insurance and health insurance according to the provisions of the labor law.
Women's day 8/3 and 20/10, Christ march, married,...
Working in a dynamic, professional, friendly environment with complete facilities
To be considered for annual salary adjustment, or according to work performance.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO
