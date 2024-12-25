Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS
- Hồ Chí Minh: 257 Đường 10, Phường Phước Bình, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng, phát triển và quản trị các landing pages, website cho Công ty.
Quản lý và vận hành website: Cập nhật nội dung, tối ưu SEO/SEM và performance của website
Thiết lập cách thức tính toán, đo lường, quản cáo, vận hành, dẫn traffic cho các kênh Social của Công ty.
Kiểm soát ngân sách hiệu quả cho việc phát triển các kênh Social
SEO cho các kênh Social: Tối ưu nội dung, quản trị hệ thống, tăng thứ hạng tìm kiếm...
Ads cho các kênh Social: Bao gồm chạy quảng cáo Facebook, Google, Youtube, Tiktok...
Phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả và tối ưu các chiến dịch social media theo định kỳ.
Báo cáo số liệu, đề xuất ý tưởng lên cấp trên
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và lợi thế trong ngũ kim
Hiểu biết về cách vận hành nền tảng Social media và liên tục cập nhật kiến thức mới.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch social media.
Sử dụng tốt các công cụ đo lường và các công cụ hỗ trợ SEO cho các kênh Social.
Nhạy bén với các xu hướng, trào lưu, thông tin được quan tâm trên các kênh truyền thông xã hội.
Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại, xăng xe (tuỳ từng vị trí).
Chăm sóc sức khoẻ: Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên có thâm niên làm việc từ 1 năm trở lên.
Teambuilding, du lịch, nghỉ dưỡng ít nhất 01 lần/ năm
Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Các chương trình đào tạo về kỹ năng....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS
