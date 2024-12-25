Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 257 Đường 10, Phường Phước Bình, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng, phát triển và quản trị các landing pages, website cho Công ty.

Quản lý và vận hành website: Cập nhật nội dung, tối ưu SEO/SEM và performance của website

Thiết lập cách thức tính toán, đo lường, quản cáo, vận hành, dẫn traffic cho các kênh Social của Công ty.

Kiểm soát ngân sách hiệu quả cho việc phát triển các kênh Social

SEO cho các kênh Social: Tối ưu nội dung, quản trị hệ thống, tăng thứ hạng tìm kiếm...

Ads cho các kênh Social: Bao gồm chạy quảng cáo Facebook, Google, Youtube, Tiktok...

Phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả và tối ưu các chiến dịch social media theo định kỳ.

Báo cáo số liệu, đề xuất ý tưởng lên cấp trên

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông, báo chí hoặc các ngành có liên quan

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B và lợi thế trong ngũ kim

Hiểu biết về cách vận hành nền tảng Social media và liên tục cập nhật kiến thức mới.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả chiến dịch social media.

Sử dụng tốt các công cụ đo lường và các công cụ hỗ trợ SEO cho các kênh Social.

Nhạy bén với các xu hướng, trào lưu, thông tin được quan tâm trên các kênh truyền thông xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi cơ bản: Trợ cấp ốm đau, hiếu hỷ, các loại bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.

Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại, xăng xe (tuỳ từng vị trí).

Chăm sóc sức khoẻ: Bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên có thâm niên làm việc từ 1 năm trở lên.

Teambuilding, du lịch, nghỉ dưỡng ít nhất 01 lần/ năm

Được trang bị máy tính, thiết bị ngay từ ngày đầu làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Các chương trình đào tạo về kỹ năng....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin