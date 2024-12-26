Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 – 6 đường số 4, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện chạy quảng cáo (Fb, GG, Tiktok,....)

Lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch Digital Marketing trên omnichannel: Website, Landing page, social media,...

Quản lý các chiến dịch Automation Marketing & SEO để đạt được tỷ lệ giữ chân khách hàng cũng như tăng trưởng tự nhiên;

Phân tích, báo cáo và tối ưu hóa các chiến dịch kỹ thuật số để đáp ứng CPC, CPI, CPL & CPA mục tiêu;

Lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch tìm lead và nuôi dưỡng thành SQL (Sale Quality Lead)

Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng cáo với các bộ phận liên quan

Phát triển content để quảng bá sản phẩm, kênh truyền thông bằng các hình thức mới lạ, tăng hiệu quả quảng bá thương hiệu sản phẩm

Hỗ trợ cho các hoạt động event, workshop, marketing offline... theo yêu cầu của công ty

Lập báo cáo hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số hàng tuần, tháng, quý.

Đổi mới và trình bày các nền tảng và chiến dịch marketing mới

Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mindset, tư duy logic tốt, sáng tạo, đọc hiểu các chỉ số liên quan đến (Ads)

Khả năng Teamwork & làm việc độc lập, khả năng diễn đạt, trình bày tốt, có năng lực thực thi

Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet theo từng lĩnh vực sản phẩm cần quảng cáo online.

Có laptop làm việc

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: (Thỏa thuận khi phỏng vấn)

Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng hiệu quả hàng năm, thưởng thâm niên, thưởng Lễ Tết ...

Tăng lương theo năng lực & theo thâm niên hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày nghỉ: Được hưởng 12 ngày phép năm theo quy định Nhà Nước.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM

