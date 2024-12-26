Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM

Digital Marketing

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 4 – 6 đường số 4, khu phố 6, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện chạy quảng cáo (Fb, GG, Tiktok,....)
Lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch Digital Marketing trên omnichannel: Website, Landing page, social media,...
Quản lý các chiến dịch Automation Marketing & SEO để đạt được tỷ lệ giữ chân khách hàng cũng như tăng trưởng tự nhiên;
Phân tích, báo cáo và tối ưu hóa các chiến dịch kỹ thuật số để đáp ứng CPC, CPI, CPL & CPA mục tiêu;
Lập kế hoạch và quản lý các chiến dịch tìm lead và nuôi dưỡng thành SQL (Sale Quality Lead)
Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng cáo với các bộ phận liên quan
Phát triển content để quảng bá sản phẩm, kênh truyền thông bằng các hình thức mới lạ, tăng hiệu quả quảng bá thương hiệu sản phẩm
Hỗ trợ cho các hoạt động event, workshop, marketing offline... theo yêu cầu của công ty
Lập báo cáo hiệu quả marketing trên các kênh truyền thông số hàng tuần, tháng, quý.
Đổi mới và trình bày các nền tảng và chiến dịch marketing mới
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mindset, tư duy logic tốt, sáng tạo, đọc hiểu các chỉ số liên quan đến (Ads)
Khả năng Teamwork & làm việc độc lập, khả năng diễn đạt, trình bày tốt, có năng lực thực thi
Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet theo từng lĩnh vực sản phẩm cần quảng cáo online.
Có laptop làm việc
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: (Thỏa thuận khi phỏng vấn)
Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng hiệu quả hàng năm, thưởng thâm niên, thưởng Lễ Tết ...
Tăng lương theo năng lực & theo thâm niên hàng năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
Ngày nghỉ: Được hưởng 12 ngày phép năm theo quy định Nhà Nước.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 - 6 Khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

