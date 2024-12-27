Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NAMAN REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

• Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo facebook ads, google ads, tiktok ads, zalo ads,... chi tiết, phù hợp với chiến dịch marketing của Công ty, và dự án Khách hàng.

• Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (FB, Tiktok, Google, Zalo...) theo ngân sách được duyệt.

• Theo dõi, phân tích, thống kế các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

• Ưu tiên các bạn có khả năng code, chỉnh sửa web cơ bản để thuận SEO và am hiểu về edit video cơ bản (có team hỗ trợ)