Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NAMAN REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAMAN REALTY
- Hồ Chí Minh: 24
- 26 Đường 7A, phường An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
• Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo facebook ads, google ads, tiktok ads, zalo ads,... chi tiết, phù hợp với chiến dịch marketing của Công ty, và dự án Khách hàng.
• Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (FB, Tiktok, Google, Zalo...) theo ngân sách được duyệt.
• Theo dõi, phân tích, thống kế các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
• Ưu tiên các bạn có khả năng code, chỉnh sửa web cơ bản để thuận SEO và am hiểu về edit video cơ bản (có team hỗ trợ)
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về SEO.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAMAN REALTY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAMAN REALTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
