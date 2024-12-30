Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 245/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Triển khai và quản lý hệ thống nội dung trên các kênh truyền thông mạng xã hội của công ty dựa theo mục tiêu được đề ra.

- Viết nội dung và thiết kế các ấn phẩm truyền thông (social post, poster, banner, flyer,…) dành cho các dự án của công ty.

- Kết hợp với video editor để tạo ra video độc đáo, phù hợp, phục vụ cho các hoạt động truyền thông marketing. Quản lý chất lượng nội dung được đăng tải.

- Kiểm tra các các sàn thương mại mỗi ngày.

- Nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, xây dựng chiến lược nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của ToBeVN.

- Hỗ trợ phát triển ý tưởng và tối ưu hóa nội dung trên các kênh tiếp thị tiềm năng.

- Báo cáo định kỳ về hiệu quả nội dung và đề xuất giải pháp cải tiến phù hợp.

- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về marketing, truyền thông và nhạy bén với các xu hướng mạng xã hội.

- Rèn luyện được tố chất lãnh đạo để dẫn dắt, điều phối và đốc thúc các thành viên khác hoàn thành công việc trong phạm vi marketing, social…

- Có tư duy sáng tạo, ham học hỏi và chủ động trong công việc.

- Có thể giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung là một lợi thế.

- Sử dụng tốt Canva, Capcut. Biết sử dụng Ai, Ps là lợi thế.

- Có kinh nghiệm sản xuất nội dung chuyên nghiệp trên mạng xã hội.

- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

- Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu): Đại học/Cao đẳng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng: từ 7-9 triệu, có thể thương lượng thêm dựa trên hiệu suất công việc.

- Thời gian thử việc không quá 60 ngày

- Được đóng thuế, BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước.

- Được tiếp xúc và gặp gỡ những người giỏi trong ngành.

- Cung cấp máy tính làm việc.

Thời gian làm việc:

09h00 - 18h00: Từ thứ hai đến thứ sáu

Thứ bảy: luân phiên làm việc 2 ngày mỗi tháng

Địa điểm làm việc: 245/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tobe

