Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
- Hồ Chí Minh: 196 Tôn Thất Thuyết Phường 3, Quận 4
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Triển khai kế hoạch hoạt động Marketing được giao.
Báo cáo công việc và học hỏi chuyên môn để phát triễn cùng công ty
Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty.
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo, Linked In,...
Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.
Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing...), bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, sáng tạo, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và với sự giám sát tối thiểu.
Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng, biết tạo các biểu mẫu online và offline
Có khả năng tìm kiếm, chọn lọc thông tin, viết và biên tập tốt là một lợi thế
Làm việc theo quy tắc hàng dọc, cộng tác với đồng nghiệp trên tinh thần cầu thị, góp ý và không cá nhân
Luôn tìm tòi, học hỏi trau dồi các kỹ năng (kỹ năng mềm, kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ...)
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận tùy theo năng lực
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định
Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, nghỉ mát hàng năm...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
